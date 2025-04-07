55% опрошенных жителей Уфы готовы уехать в небольшой город ради высокой зарплаты

Все они отвечали на вопрос: «Вы бы согласились переехать в город с населением менее 300 тыс. человек ради работы с зарплатой в два раза выше вашей сегодняшней зарплаты/зарплаты на последнем месте работы?»

Выяснилось, что самые преданные своему городу – петербуржцы, москвичи и казанцы. В этих городах меньше всего согласных на релокацию ради высокого заработка (40%, 46% и 46% соответственно).

Уфимцы в рейтинге лояльности к своему городу стоят примерно посередине: 55% жителей однозначно переехали бы в небольшой город ради удвоенной зарплаты. 30% ответили категорическим отказом, 15% воздержались. В прошлом году готовых к переезду было чуть меньше (53%).