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55% опрошенных жителей Уфы готовы уехать в небольшой город ради высокой зарплаты

Сервис SuperJob провел опрос среди 10 тыс. представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов, чтобы выявить самых преданных своему городу.

Все они отвечали на вопрос: «Вы бы согласились переехать в город с населением менее 300 тыс. человек ради работы с зарплатой в два раза выше вашей сегодняшней зарплаты/зарплаты на последнем месте работы?»

Выяснилось, что самые преданные своему городу – петербуржцы, москвичи и казанцы. В этих городах меньше всего согласных на релокацию ради высокого заработка (40%, 46% и 46% соответственно).

Уфимцы в рейтинге лояльности к своему городу стоят примерно посередине: 55% жителей однозначно переехали бы в небольшой город ради удвоенной зарплаты. 30% ответили категорическим отказом, 15% воздержались. В прошлом году готовых к переезду было чуть меньше (53%).

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