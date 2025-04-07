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В Уфе за выходные задержали 29 пьяных водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах пятого и шестого апреля.

Фото: vk.com/ufagibdd

Фото: vk.com/ufagibdd

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, в них пострадали четыре человека.

Пресечено 674 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (102), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (42) и не уступавшие дорогу пешеходам (45).

Кроме того, оштрафовали 33 пешехода-нарушителя.

Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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