Уфимец пойдет под суд за мошенничество на 86 млн рублей

Следствие считает, что с декабря 2010 года по февраль 2024 года мужчина, являясь фактическим руководителем ООО «ИРСАкредит», «Уфимский кредит», «Сайфутдинов Финанс» и других коммерческих организаций, выдавал займы, не имея на это лицензии.

Путем обмана он заключал с людьми договоры купли-продажи, займов под залог принадлежащих им жилых помещений на обременительных и заведомо невыполнимых условиях, обещая после погашения задолженности вернуть права на объекты недвижимости. При этом в некоторых случаях процентная ставка составляла более 100% годовых.

Впоследствии похищенное имущество он оформил на себя и своих родственников, а также продал третьим лицам.

От его действий пострадали 38 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 86 млн рублей.

Прокуратура помешала ему похитить у еще 12 человек жилье на общую сумму почти 110 млн рублей путем наложения ареста и запрета совершения сделок по отчуждению.

Теперь мужчина обвиняется по статьям о мошенничестве, покушение на мошенничество, незаконном предпринимательстве и отмывании денег, полученных лицом в результате совершения им преступления.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.