В Башкортостане суд взыскал с дроппера более 4 млн рублей, похищенных мошенниками

В июне 2024 года 79-летней жительнице Ишимбая позвонил неизвестный, якобы представитель инвестиционной компании, который убедил ее перевести деньги на специальный счет. В результате за два месяца женщина перевела дропперу почти четыре млн рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию. Чтобы защитить интересы потерпевшей, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счета похищенного, а также около 200 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами.

Решением Яшкинского районного суда Кемеровской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В последнее время в России заговорили о необходимости улучшения следственной и судебной практик привлечения дропов к ответственности. Сегодня им может грозить в худшем случае до семи лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.