В Башкортостане 33 медика получат по 500 тыс. рублей от государства

В регионе продолжается реализация федеральной программы «Земский доктор», которая финансово стимулирует медиков на работу в сельских больницах.
Башкортостан к этой программе добавил собственную – «Земский фельдшер», рассчитанную на тех, кто работает в фельдшерско-акушерских пунктах.
На 2025 год в бюджет заложены 33 выплаты по 500 тыс. рублей для участников этой программы.
Медик может принять в ней участие, если:
– является гражданином РФ;
– переехал в сельскую местность и заключил договор с медорганизацией в текущем году;
– ранее не получал единовременные компенсационные выплаты.
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