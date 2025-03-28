В Башкортостане 33 медика получат по 500 тыс. рублей от государства

Башкортостан к этой программе добавил собственную – «Земский фельдшер», рассчитанную на тех, кто работает в фельдшерско-акушерских пунктах.

На 2025 год в бюджет заложены 33 выплаты по 500 тыс. рублей для участников этой программы.

Медик может принять в ней участие, если:

– является гражданином РФ;

– переехал в сельскую местность и заключил договор с медорганизацией в текущем году;

– ранее не получал единовременные компенсационные выплаты.