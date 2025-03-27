В Башкортостане увеличится размер социальных пенсий

В ходе доклада Мишустил сообщил о том, что с апреля социальные пенсии в стране проиндексируют на 14,5%.

Также премьер напомнил, что с января 2025 года страховые пенсии проиндексировали сначала на 7,3%, а затем по поручению президента Владимира Путина провели дополнительное увеличение с учетом уровня инфляции в 9,5%.

Кроме того, глава правительства рассказал о том, что с 2026 года в стране перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с первого февраля каждого года повышение будет проводиться с учетом инфляции предыдущего года, а с первого апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.