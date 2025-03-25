В Уфе бывший полицейский обвиняется в мошенничестве и получении взятки на 20 млн рублей

Следствие установило, что обвиняемый в 2023 году потребовал от частного перевозчика взятку в размере восьми млн рублей за устранение конкурентов и общее покровительство, включая информирование о планируемых проверках.

В противном случае он пригрозил компании проблемами. Опасаясь негативных последствий, учредители компании передали полицейскому требуемую сумму.

Кроме того, стало известно, что обвиняемый убедил пожилую женщину в том, что готовится ее убийство и для его предотвращения потребуется 15 млн рублей.

Введенная в заблуждение пенсионерка оформила кредиты и заложила имеющуюся недвижимость и автомобиль, после чего передала полицейскому деньги и золотые украшения на общую сумму более 12 млн рублей.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

На квартиру обвиняемого наложен арест, сам он пока остается под стражей. Ему грозит наказание по делам о мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.