Житель Башкортостана лишился иномарки, сев за руль пьяным

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Шаранского района.
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В январе 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai Accent, водитель был пьян.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением прав на три года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.
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