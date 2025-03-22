Радий Хабиров опубликовал фото с Екатериной Мизулиной

«Эта хрупкая, молодая девушка – настоящий боец. И у нее своя линия фронта – интернет и социальные сети.

Соцсети, конечно, являются большим благом, в то же время содержат в себе и огромное зло. В них много противоправного, деструктивного контента, фейков, много мошенников.

Основная задача Екатерины и ее команды – вскрывать это зло, вытаскивать упырей на божий свет и подводить к наказанию. Ну и конечно, рассказывать ребятам, какие опасности таятся в этом безбрежном море информации», – подписал глава региона это фото.