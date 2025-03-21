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Житель Башкортостана отправится в тюрьму за пьяную езду на мотоцикле

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Ермекеевского района.

В мае 2024 году сотрудники Госавтоинспекции в селе Бекетово остановили мотоциклиста. Документов на транспортное средство у него не имелось, и он был пьян.

Ранее мужчина уже был судим за совершение в состоянии опьянения ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Подсудимый вину признал. Суд счел его виновным по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статье 264 УК РФ).

Назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением прав на три года два месяца. Мотоцикл «ИЖ Планета-5» конфискован в доход государства.

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