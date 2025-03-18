Екатерина Мизулина проведет встречу с уфимской молодежью

«Я еду в Уфу, где уже 20 марта проведу встречу с молодежью», – написала Мизулина в соцсетях.

Трехчасовая встреча Мизулиной с молодежью пройдет в этот четверг в конгресс-холле «Торатау», начало – в 12.00.

Зал рассчитан на 800 мест, также выделена дополнительная аудитория на 400 мест. Вход для школьников, студентов, учащихся колледжей, их педагогов и родителей свободный.