В Уфе стартуют международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

В выставке примут участие около 380 компаний из 40 регионов России и зарубежья, будет представлен полный спектр продукции, технологий и услуг в АПК.

На форуме ждут гостей из Южной Африки, Латинской Америки, Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Выступят более 300 спикеров со всей России и из дружественных стран. Участники обсудят основные направления в АПК: внедрение искусственного интеллекта и цифровых инноваций в российском агрокомплексе, темы применения средств защиты растений, мелиорации земель, достижений отечественного птицеводства, а также перспективы развития рынка халяльной продукции, подготовку кадров для сельского хозяйства.

Участники разместятся в четырех залах и на уличной экспозиции перед ВК «Экспо». На открытой площади перед выставочным комплексом будут представлены сразу 150 единиц современной сельскохозяйственной техники – посмотреть на них смогут все желающие.

Также в рамках мероприятия запланирована традиционная ярмарка башкирских производителей продуктов питания – «Фермерская деревенька». В ней примут участие более 50 крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов. Выставка и форум завершатся 21 марта.