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Общество

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Жители Башкортостана стали брать меньше кредитов

Банк России подготовил аналитический доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ». В нем содержится информация о текущем состоянии разных секторов экономики в разрезе макрорегионов.

Данные этого доклада учитываются при принятии решений регулятора по ключевой ставке.

В документе указано, что в феврале 2025 года рост потребительской активности в регионах Большого Урала возобновился. Во многом это происходило за счет спроса на услуги.

В Башкортостане портфель кредитов населению вырос за год на 6,6%, на первое февраля он превысил триллион рублей. В то же время годом ранее его прирост был более 30%.

Вклады, напротив, остаются очень востребованными: несмотря на некоторое снижение ставок в начале этого года, проценты по депозитам держатся на исторически высоком уровне. В Башкортостане граждане хранят в банках 750 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 24%.

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