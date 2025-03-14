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Житель Башкортостана лишился Toyota Highlander, сев за руль пьяным

Дюртюлинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя.

Рендер: wardsauto.com

Рендер: wardsauto.com

В декабре 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Toyota Highlander, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

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