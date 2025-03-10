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В Уфе за выходные задержали 34 пьяных водителя

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах восьмого и девятого марта.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 68 ДТП, в них пострадали два человека.

Пресечено 641 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (119), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (38) и не уступавшие дорогу пешеходам (29).

Кроме того, оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей.

Задержали 34 водителя в состоянии опьянения, еще семеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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