В Уфе за выходные задержали 34 пьяных водителя

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах восьмого и девятого марта.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 68 ДТП, в них пострадали два человека.
Пресечено 641 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (119), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (38) и не уступавшие дорогу пешеходам (29).
Кроме того, оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей.
Задержали 34 водителя в состоянии опьянения, еще семеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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