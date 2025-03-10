21 чиновник Гостехнадзора Башкортостана привлечен к дисциплинарной ответственности

Как сообщает региональная прокуратура, по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции «выявлены многочисленные факты неисполнения обязанности по представлению сведений о принадлежащем имуществе и банковских счетах».

Некоторые служащие Гостехнадзора использовали служебный транспорт в личных целях, а также на бюджетные деньги заправляли личные авто, проводили техосмотры автомобилей своих родственников и так далее.

В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования 21 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению отмеченных нарушений. Прокуратура республики внесла в адрес руководителя ведомства представление.