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Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки к 8 Марта в 2025 году

Сервис SuperJob опросил жителей всех регионов страны, чтобы узнать, как изменился подарочный бюджет к Международному женскому дню за год.

Согласно результатам опроса, подарки на восьмое марта в этом году будут дарить 63% мужчин и 59% женщин. Коллег женского пола одарят 3% мужчин и 3% женщин.

Женщины рассчитывают уложиться в среднем в 4200 рублей на подарки и 2600 рублей на цветы. Мужчины закладывают больший бюджет: 6200 рублей на подарки, 3900 рублей на цветы.

В среднем россияне потратят в этот день 5300 рублей на подарки (+36% к прошлому году) и 4000 рублей на букеты (+29%).

Самый большой подарочный бюджет среди мегаполисов – в Москве (6700 рублей подарки и 4700 рублей цветы), Санкт-Петербурге (6200 и 4700 рублей соответственно) и Красноярске (5900 и 4800 рублей).

Уфа в рейтинге мегаполисов по подарочному бюджету – в самом конце списка: уфимцы планируют потратить в среднем 4800 рублей на подарки и 3500 рублей на цветы.

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