Жительница Башкортостана отдала мошенникам более 10 млн рублей

В отдел МВД России по Белорецкому району обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о том, что в период с начала декабря прошлого года по 28 февраля текущего неизвестный ей человек совершил хищение 1,8 миллионов рублей.
А началось все с того, что она захотела разбогатеть. Под диктовку неизвестных женщина скачала на свой телефон приложение, планируя с его помощью зарабатывать. Затем мошенники помогли ей зарегистрироваться и убедили внести деньги на счет. После зачисления небольшой суммы ей внушили, что для начала инвестирования нужно взять кредит на большую сумму.
В течение некоторого времени женщина перевела мошенникам 1,8 млн рублей, взяв кредит под залог квартиры.
Когда пришло время вносить платеж по кредитам, белоречанка попросила у своих «помощников» вывести средства. Но цифры, записанные на листок при регистрации, к ее удивлению не срабатывали, процедура вывода средств из приложения оказалась заблокирована. Для разблокировки счета ей сказали приехать в Германию, но такой возможности у местной жительницы не было.
Тогда ей предложили другой вариант, в ходе которого необходимо было взять еще несколько кредитов. Для этого потерпевшая воспользовалась помощью знакомых и взяла кредиты уже на них. Суммы варьировались от 160 тыс. до более чем 1,3 млн рублей. Таким образом она передала мошенникам более 10 млн рублей.
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