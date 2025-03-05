Жительница Башкортостана отдала мошенникам более 10 млн рублей

А началось все с того, что она захотела разбогатеть. Под диктовку неизвестных женщина скачала на свой телефон приложение, планируя с его помощью зарабатывать. Затем мошенники помогли ей зарегистрироваться и убедили внести деньги на счет. После зачисления небольшой суммы ей внушили, что для начала инвестирования нужно взять кредит на большую сумму.

В течение некоторого времени женщина перевела мошенникам 1,8 млн рублей, взяв кредит под залог квартиры.

Когда пришло время вносить платеж по кредитам, белоречанка попросила у своих «помощников» вывести средства. Но цифры, записанные на листок при регистрации, к ее удивлению не срабатывали, процедура вывода средств из приложения оказалась заблокирована. Для разблокировки счета ей сказали приехать в Германию, но такой возможности у местной жительницы не было.

Тогда ей предложили другой вариант, в ходе которого необходимо было взять еще несколько кредитов. Для этого потерпевшая воспользовалась помощью знакомых и взяла кредиты уже на них. Суммы варьировались от 160 тыс. до более чем 1,3 млн рублей. Таким образом она передала мошенникам более 10 млн рублей.