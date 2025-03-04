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В Москве умер обвиняемый в коррупции экс-министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов

Александра Клебанова задержали в мае прошлого года, и в тот же день Радий Хабиров снял его с должности. Экс-министра обвиняли в коррупции.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Адвокат Клебанова Геворг Кандилян сообщил РБК о том, что его подзащитный скончался в ночь на четвертое марта в московской больнице. Ему было 48 лет.

Рассматриваемое в столичном суде дело теперь могут прекратить.

Александра Клебанова задержали за взятку в размере пяти млн рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции дороги. Деньги ему передали через посредника, который не знал обстоятельств дела.

Следствие считает также, что он угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении денег за проделанную работу. Расследование завершили в декабре прошлого года. Клебанов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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