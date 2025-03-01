Радий Хабиров поздравил мусульман республики с началом Рамадана

«Всех мусульман Башкортостана поздравляю с началом священного месяца Рамадан.

Впереди – время поста и усердной молитвы. Время, когда укрепляется наша вера, когда мы заботимся о ближних, желаем мира и добра всем вокруг.

Пусть месяц Рамадан принесет всем нам силу и мудрость, поможет обрести духовную опору. Пусть Всевышний благословит каждого из вас. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!» – написал глава региона в соцсетях.