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Радий Хабиров поздравил мусульман республики с началом Рамадана

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях обратился к жителям по случаю начала священного месяца Рамадан.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

«Всех мусульман Башкортостана поздравляю с началом священного месяца Рамадан.

Впереди – время поста и усердной молитвы. Время, когда укрепляется наша вера, когда мы заботимся о ближних, желаем мира и добра всем вокруг.

Пусть месяц Рамадан принесет всем нам силу и мудрость, поможет обрести духовную опору. Пусть Всевышний благословит каждого из вас. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!» – написал глава региона в соцсетях.

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