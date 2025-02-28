Уфимцы назвали достойный, по их мнению, размер пенсии

Респондентам задавался вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?» Далее было рассчитано среднее значение.

Достойная пенсия по мнению жителей Уфы по состоянию на начало 2025 года в среднем составила 47 900 рублей. Это чуть больше, чем было в июне (47 100 рублей) прошлого года.

Самые большие запросы, конечно, в Москве (52 400 рублей) и Санкт-Петербурге (51 700 рублей). Следом идут Хабаровск (50 000 рублей) и Тюмень (49 700 рублей), замыкает топ-5 Ростов-на-Дону (49 600 рублей).

В среднем жители России считают достойной пенсию в 49 600 рублей в месяц.