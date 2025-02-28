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Общество

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Башкортостан запретит усыновлять детей гражданам тех стран, где разрешена смена пола

Депутаты Госсобрания рассмотрят в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Семейный кодекс Республики Башкортостан.

Законопроектом предлагается установить в Башкортостане запрет на усыновление детей лицами из тех стран, в которых разрешена смена пола. Документ рассмотрят в первом чтении в марте.

В случае утверждения поправок граждане и люди, постоянно проживающие в таких странах, не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей из Башкортостана.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев объяснил такую позицию заботой о безопасности и соблюдении прав детей.

«Передавая ребенка в приемную семью, мы хотим быть уверены, что он будет расти в здоровой, гармоничной среде. Гендерные эксперименты, разрешенные на государственном уровне, могут плохо сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка и повлиять на его самоидентичность. Дети должны расти в гармонии с традиционными семейными ценностями, это обязательное условие их благополучного развития», – заявил Толкачев.

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