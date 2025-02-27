Житель Башкортостана лишился Mazda 6, сев за руль пьяным

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Нуримановского района.
Фото: autozentrum-kirchheim.de
В декабре 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mazda 6, за рулем которого находился нетрезвый водитель.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на полтора года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.
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