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Суд отправил жителя Башкортостана в тюрьму за кражу драгоценностей на 600 тыс. рублей

Ишимбайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кушнаренковского района.

Мужчина, отбывая наказание в исправительном центре в Ишимбае за кражу и имея возможность выхода в город по личным делам, с ноября 2023 года по январь 2024 года проник в два дома в селе Ишеево, откуда похитил золотые украшения на почти на 600 тыс. рублей.

Спортивный костюм, в который он был одет при совершении преступлений, мужчина выбросил, чтобы отвести от себя подозрения.

Подсудимый вину признал, суд дал ему 5,5 года тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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