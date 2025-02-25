Парламент Башкортостана поддержал законопроект об иноагентах в органах власти

Законопроект дополняет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий должностных лиц пунктом о приобретении статуса иностранного агента.

То есть в случае окончательного принятия поправок приобретение статуса иностранного агента будет основанием для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих должности в органах публичной власти.

Спикер парламента Константин Толкачев ранее заявил, что в условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету и подрывать доверие к государственным институтам.