В Уфе за выходные задержали 32 пьяных водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 22 и 23 февраля.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 56 ДТП, в них пострадали три человека.
Пресечено 744 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (141), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (47) и не уступавшие дорогу пешеходам (47).
Кроме того, оштрафовали 52 пешеходов-нарушителей.
Задержали 32 водителей в состоянии опьянения, еще 18 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Комментарии (0)