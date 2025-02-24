В Уфе за выходные задержали 32 пьяных водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 56 ДТП, в них пострадали три человека.

Пресечено 744 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (141), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (47) и не уступавшие дорогу пешеходам (47).

Кроме того, оштрафовали 52 пешеходов-нарушителей.

Задержали 32 водителей в состоянии опьянения, еще 18 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.