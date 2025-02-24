Радий Хабиров объявил о старте проекта «Герои Башкортостана»

Цель программы «Герои Башкортостана» – подготовить новое поколение управленцев из числа военнослужащих СВО.

Подать заявку могут все, кто принимал или принимает участие в спецоперации и имеет среднее профессиональное или высшее образование.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте героибашкортостана.рф, заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. После этого откроются курсы повышения квалификации.

Те, у кого будут самые высокие результаты, смогут пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и получат предложения о работе.

«Призываю тех, кто сейчас на передовой или уже вернулся домой, – дерзайте! Ваши лучшие качества, ваши навыки и умения очень нужны Башкортостану и стране», – написал глава региона в соцсетях.