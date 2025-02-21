Жители Башкортостана стали больше тратить на спорт и развлечения

В отчете говорится, что в третьем квартале 2024 года в Башкортостане семья из трех человек в месяц тратила на организацию отдыха, спортивные и культурные мероприятия в среднем 6184 рубля в месяц – это на 49,5% больше, чем было год назад.

Затраты на алкоголь и табак при этом увеличились в меньшей степени – с 1153 до 1282 рублей в месяц (+11,1%), а если учесть инфляцию – почти не изменились.

Значительно возросли затраты на кафе и рестораны – с 726 до 1386 рублей в месяц (+91%).