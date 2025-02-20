Более 2,3 млн жителей Башкортостана систематически занимаются спортом

По его словам, в республике систематически занимаются физической культурой и спортом более 2,3 млн человек. Целевой показатель по стране республика выполняет на 105,5%.

Этот вопрос сегодня, 20 февраля, обсуждали на коллегии Минспорта Башкортостана.

Заместитель министра спорта Сергей Алопин также добавил, что на сегодняшний день в республике функционируют 13 380 спортивных объектов. Более 2300 человек занимаются в новых спортивных объектах, открытых в 2024 году.

За прошлый год построили Дворец борьбы, Центр фехтования и первую очередь Комплекса сооружений для гребного слалома. Также введены в эксплуатацию ФОКи в Уфе, Чишминском районе, селе Дуслык Туймазинского района, спорткомплекс в Нефтекамске.