Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки к 23 февраля в 2025 году

Согласно результатам опроса, женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины – отцов, сыновей и братьев. 30% женщин и 62% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на 23 февраля.

Женщины дарят чаще, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 3500 против 5000 рублей в среднем соответственно. Среднестатистический россиянин потратит на подарки 4000 рублей – это на 400 рублей больше, чем в прошлом году.

Самый большой подарочный бюджет среди мегаполисов – в Москве и Санкт-Петербурге: 4600 и 4300 рублей соответственно. В Красноярске на поздравления потратят в среднем 4100 рублей, в Краснодаре и Екатеринбурге – по 4000 рублей.

Уфа со средним подарочным бюджетом в 3100 рублей среди представленных городов в нижней трети списка. В прошлом году жители города были готовы потратить в среднем на 100 рублей меньше.