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В Башкортостане прокуратура взыскала более 1,2 млн рублей с браконьеров

Бижбулякский межрайонный суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

В январе 2024 года трое жителей Бижбулякского района были пойманы с поличным на территории природного зоологического заказника «Бижбулякский», где все виды охоты запрещены.

Неподалеку от села Усак-Кичу они отстрелили восемь диких кабанов, не имея на это лицензии. При патрулировании местности их заметили сотрудники полиции.

Ущерб охотничьим ресурсам оценили в 1,5 млн рублей. Из них только 240 тыс. рублей обвиняемые выплатили добровольно. Прокуратура через суд взыскала с них оставшиеся 1,26 млн рублей.

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