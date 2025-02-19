В Уфе руководитель фирмы пойдет под суд за уклонение от уплаты 85 млн рублей налогов

Следствие считает, что мужчина, являясь руководителем организации, включил в налоговую декларацию за 2019-2020 годов заведомо ложные сведения о якобы имевшихся взаимоотношениях с 45 субъектами предпринимательской деятельности.

В результате компанией не уплачен налог на добавленную стоимость на сумму более 85 млн рублей.

Теперь он обвиняется по пункту «б» части второй статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.