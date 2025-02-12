Житель Башкортостана лишился дорогостоящей иномарки, сев за руль пьяным

В мае 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Toyota Highlander, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 460 часов обязательных работ с лишением прав на два года 10 месяцев, а также конфисковал автомобиль в доход государства.