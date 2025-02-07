Жители Башкортостана стали хранить больше денег в банках

Также на нее повлияли высокие ставки по кредитам, в том числе по ипотеке: сейчас проще копить деньги на счете, чем занимать у банка.

Объем вкладов населения в российских банках (с учетом средств на счетах эскроу) за 2024 год увеличился на 12,7 трлн рублей и на конец года составил 63,4 трлн рублей. В процентном выражении вклады увеличились на 25,1%.

Больше всех, что неудивительно, денег в банках хранят москвичи: в среднем приходится 1 746 400 рублей на каждого жителя столицы.

Следом идет Санкт-Петербург (821 000 рублей), а за ним – по классике северные регионы.

Башкортостан в рейтинге занял лишь 62 строчку: в среднем на каждого жителя республики приходится 216 700 рублей вкладов, однако за 2024 год общая сумма, хранимая населением региона на банковских счетах, увеличилась на 25,8%.