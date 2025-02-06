Жители Башкортостана массово отказываются от вредных привычек

В 2024 году зожников в стране стало больше на 6% – теперь таковыми считают 11,8 млн человек. Количество жителей, ведущих здоровый образ жизни, растет второй год подряд после падения до минимального уровня в 2022. Однако допандемийный показатель все еще не достигнут.

Наибольший прирост «ортодоксальных» приверженцев здорового образа жизни фиксировался в Адыгее (их количество выросло более чем в семь раз), а также в Магаданской, Еврейской автономной, Ульяновской, Калининградской, Владимирской и Белгородской областях, Карачаево-Черкесии, Приморском крае, Санкт-Петербурге (от двух до четырех раз).

В Башкортостане количество зожников увеличилось со 180 470 (5,4% населения) в 2023 году до 257 514 (7,8%) в 2024. Прирост составил 42,7%

В выборку вошли жители 60 тыс. домохозяйств в возрасте от 15 лет и старше, результаты опроса были экстраполированы на общую численность постоянного населения России соответствующего возраста.

Учитывались объем соли, фруктов и овощей в рационе, занятия спортом, употребление алкоголя, курение. Курящие либо нарушающие два и более правил ЗОЖ граждане относятся к антизожникам.