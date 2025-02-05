Пенсионеры Башкортостана получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Сегодня, пятого февраля, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина назвала ТАСС крайний срок выплат для пенсионеров.

«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с третьего по 25 февраля», – сказала она.

Стенякина добавила, что пенсии будут поступать на счета людей согласно установленной для каждого дате.