Пенсионеры Башкортостана получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

С первого февраля 2025 года многие жители республики уже начали получать повышенную пенсию. Это плановая индексация: в этом году ее провели по уровню фактической инфляции – на 9,5%.
Сегодня, пятого февраля, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина назвала ТАСС крайний срок выплат для пенсионеров.
«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с третьего по 25 февраля», – сказала она.
Стенякина добавила, что пенсии будут поступать на счета людей согласно установленной для каждого дате.
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