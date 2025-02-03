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Житель Башкортостана лишился свободы и дорогой иномарки, сев за руль пьяным

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя.

Рендер: mercedes-benz.co.za

Рендер: mercedes-benz.co.za

В июне 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mercedes-Benz A-класса, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения прав на четыре года и три месяца, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

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