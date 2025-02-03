Житель Башкортостана лишился свободы и дорогой иномарки, сев за руль пьяным

В июне 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mercedes-Benz A-класса, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения прав на четыре года и три месяца, а также конфисковал автомобиль в доход государства.