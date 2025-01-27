В Башкортостане крупный чиновник получил реальный срок за злоупотребление полномочиями

«Как установлено следствием и судом, фигурант, являясь председателем межведомственной комиссии, в период с 2012 по 2019 годы, несмотря на неоднократные обращения жильцов 13 многоквартирных домов, при наличии заключений независимых экспертиз или других сведений, подтверждающих ветхость жилья, формально проводил осмотры домов и под видом коллегиального мнения принимал решения об отсутствии оснований для признания домов аварийными и подлежащими сносу, не принимая должных мер к их расселению.

По результатам проведенных в ходе расследования осмотров с участием специалистов установлено, что дома на момент проверки находились в аварийном состоянии», – сообщили в Следкоме.

Он был признан виновным по части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием в колонии-поселении.

Сейчас эти дома уже включены в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.