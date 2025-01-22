В Башкортостане снизился уровень преступности

Наиболее безопасные регионы:

– Чеченская республика: 16,6 преступления на 10 тыс. населения (+15,6% за год), в том числе 5,3 – тяжких.

– Ингушетия: 36,8 преступления на 10 тыс. населения (-8,4% за год), в том числе 14,5 – тяжких.

– Дагестан: 42,9,8 преступления на 10 тыс. населения (-1,1% за год), в том числе 14,1 – тяжких.

– Кабардино-Балкарская республика: 76,8 преступления на 10 тыс. населения (-0,3% за год), в том числе 27,6 – тяжких.

– Рязанская область: 78,4 преступления на 10 тыс. населения (-4% за год), в том числе 25,6 – тяжких.

Башкортостан в этом рейтинге занял только 37 строчку: в 2024 году приходилось 126,1 преступления на 10 тыс. населения (1,7% за год), в том числе 36,2 – тяжких.