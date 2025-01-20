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Уфимцы назвали комфортный для себя уровень МРОТ – и он в 2 раза выше реального

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 22 440 рублей. Сервис SuperJob провел опрос среди жителей городов с населением более 500 тыс. человек, чтобы узнать, насколько эта сумма совпадает с желаемой.

Было опрошено 27 500 экономически активных жителей страны, все они отвечали на вопрос: «Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять МРОТ в вашем регионе?»

Согласно данным опроса, в январе 2025 года жители Уфы считают комфортной минимальную зарплату в 52 200 рублей.

При этом реальный МРОТ в регионе – 25 804 рубля.

В сентябре прошлого года запросы у уфимцев были чуть скромнее – 49 600 рублей. За год запросы увеличились на 32%.

Среди крупных городов Уфа примерно посередине списка: больше всего требуется жителям Москвы (61 800 рублей), Хабаровска (59 000 рублей), Санкт-Петербурга (58 500 рублей), Владивостока (55 800 рублей) и Краснодара (55 300 рублей).

Самые скромные запросы у жителей Нижнего Новгорода и Ижевска (48 000 рублей), Кирова (49 200 рублей) и Волгограда (49 300 рублей).

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