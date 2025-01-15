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В Башкортостане ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 80 тыс. рублей

В 2025 году в России отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Всего, по оценке Минобороны, в стране осталось порядка семи тысяч фронтовиков этой войны.

Сергей Плотников и Асхат Мингазетдинов, фото опубликовала мэрия Уфы

Сергей Плотников и Асхат Мингазетдинов,
фото опубликовала мэрия Уфы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны.

Размер выплаты составит 80 тыс. рублей.

Кроме того, по 55 тыс. рублей выплатят труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто в годы Великой Отечественной работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Также президент заявил, что все участники Великой Отечественной войны будут признаны почетными гражданами своих городов и населенных пунктов.

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