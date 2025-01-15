В Башкортостане ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 80 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны.

Размер выплаты составит 80 тыс. рублей.

Кроме того, по 55 тыс. рублей выплатят труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто в годы Великой Отечественной работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Также президент заявил, что все участники Великой Отечественной войны будут признаны почетными гражданами своих городов и населенных пунктов.