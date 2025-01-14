81-летний уфимец получил условный срок за мошенничество

Известно, что в августе 2019 года в интернете было опубликовано объявление о продаже квартиры в Черниковке, принадлежащей умершему несколько лет назад мужчине.

Когда на него откликнулись покупатели, сделку с ними, выдавая себя за собственника жилья, заключал 81-летний пенсионер. Он получил более 1,7 млн рублей.

Позже сын настоящего владельца квартиры в судебном порядке признал сделку недействительной, а потерпевший был выселен.

Подсудимый вину не признает. Суд счел его виновным по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, а также взыскал 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.