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81-летний уфимец получил условный срок за мошенничество

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Известно, что в августе 2019 года в интернете было опубликовано объявление о продаже квартиры в Черниковке, принадлежащей умершему несколько лет назад мужчине.

Когда на него откликнулись покупатели, сделку с ними, выдавая себя за собственника жилья, заключал 81-летний пенсионер. Он получил более 1,7 млн рублей.

Позже сын настоящего владельца квартиры в судебном порядке признал сделку недействительной, а потерпевший был выселен.

Подсудимый вину не признает. Суд счел его виновным по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, а также взыскал 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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