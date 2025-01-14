В Башкортостане 19-летний парень погиб, экстремально катаясь на тюбинге

Как сообщает пресс-служба МВД, в прошлую субботу, 11 января, на дороге Каран – Ташкичу 19-летний местный житель и его приятель-ровесник решили развлечься и покататься, прицепив тюбинг к автомобилю Mitsubishi Lancer.

Во время маневрирования водитель не смог контролировать ситуацию, и тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной «Ладой Приорой». Удар оказался сильным, и молодой человек, находившийся на тюбинге, получил серьезные травмы. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

Водитель иномарки при этом не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав) – от пяти до 12 лет лишения свободы.