Первый в этом году житель Башкортостана лишился автомобиля за пьяную езду

В июле 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-21102», за рулем которого, как показало медицинское освидетельствование, находился пьяный водитель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.