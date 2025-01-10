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Первый в этом году житель Башкортостана лишился автомобиля за пьяную езду

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Агидель.

В июле 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-21102», за рулем которого, как показало медицинское освидетельствование, находился пьяный водитель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

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