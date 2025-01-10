В Башкортостане отказали в помиловании виновнику смертельного ДТП

Были рассмотрены два ходатайства. Первое поступило от женщины, которая была осуждена условно за кражу чужого имущества – мелких бытовых вещей, ущерб составил около 4,5 тыс. рублей.

Комиссия учла, что женщина имеет на попечении ребенка-инвалида, впервые привлекалась к уголовной ответственности, искренне раскаялась в своих действиях, полностью признала свою вину и компенсировала причиненный ущерб. Кроме того, женщина получила положительные отзывы по месту жительства. Потерпевшая также не имеет претензий, поэтому комиссия ходатайство поддержала.

Далее рассмотрели прошение мужчины, осужденного за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Управляя грузовиком, он допустил наезд на человека на пешеходном переходе, от полученных травм потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи.

«В данном случае осужденный также ранее не имел судимостей, ведет законопослушный образ жизни и положительно характеризуется. Тем не менее, учитывая тяжесть последствий, комиссия это ходатайство отклонила», – сообщил Константин Толкачев.