В Башкортостане курьер мошенников получил 4 года тюрьмы

За наличными на адреса пенсионеров приезжал курьер: как сообщили в МВД, 20-летний уфимец решил работать на мошенников еще в начале прошлого года.

Первой жертвой стала жительница Кармаскалинского района, которая передала курьеру 400 тыс. рублей. Затем предприимчивый парень направился в Уфу, где пришел к 88-летней бабушке, проживающей по улице Комсомольской. Женщина передала ему 290 тыс. рублей за «спасение» дочери. По аналогичной схеме на уловки мошенников попалась и 88-летняя горожанка – она передала 180 тыс. рублей.

Всего таким образом было похищено почти 3,4 млн рублей, из них около 100 тыс. рублей досталось курьеру.

За это Калининский районный суд Уфы приговорил молодого человека к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.