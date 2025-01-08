В Уфе выплату контрактникам увеличили до 2,3 млн рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о новой мере, принятой в связи с признанием 2025 года Годом поддержки участников СВО.

С января единовременная выплата от города для решивших заключить контракт на военную службу увеличивается с 400 до 700 тыс. рублей. Это самая большая сумма среди всех муниципалитетов.

Таким образом, общая выплата при заключении контракта в Уфе составит 2,3 млн рублей.