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В Уфе выплату контрактникам увеличили до 2,3 млн рублей

Речь идет о единовременной выплате при заключении контракта с Министерством обороны России для службы в зоне проведения СВО.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о новой мере, принятой в связи с признанием 2025 года Годом поддержки участников СВО.

С января единовременная выплата от города для решивших заключить контракт на военную службу увеличивается с 400 до 700 тыс. рублей. Это самая большая сумма среди всех муниципалитетов.

Таким образом, общая выплата при заключении контракта в Уфе составит 2,3 млн рублей.

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