Завершено расследование дела экс-министра Башкортостана Клебанова о коррупции

Александра Клебанова задержали за взятку в размере пяти млн рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции дороги. Деньги ему передали через посредника, который не знал обстоятельств дела.

Следствие считает также, что он угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении денег за проделанную работу.

Сегодня, 27 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы сообщили о том, что расследование по уголовному делу о получении взятки в отношении Клебанова завершено.

Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции и он допрошен в указанном статусе, срок домашнего ареста продлили до седьмого марта 2025 года.

Ранее Клебанов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.