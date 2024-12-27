Завершено расследование дела экс-министра Башкортостана Клебанова о коррупции

Александра Клебанова задержали седьмого мая 2024 года, и в тот же день Радий Хабиров снял его с должности. Экс-министра обвиняют в коррупции.
Фото: соцсети Александра Клебанова
Александра Клебанова задержали за взятку в размере пяти млн рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции дороги. Деньги ему передали через посредника, который не знал обстоятельств дела.
Следствие считает также, что он угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении денег за проделанную работу.
Сегодня, 27 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы сообщили о том, что расследование по уголовному делу о получении взятки в отношении Клебанова завершено.
Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции и он допрошен в указанном статусе, срок домашнего ареста продлили до седьмого марта 2025 года.
Ранее Клебанов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
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