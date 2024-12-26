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В Башкортостане мужчина лишился автомобиля и отправится в тюрьму за пьяную езду

Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

В августе 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения прав на 4,5 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

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