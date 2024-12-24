Жители Башкортостана получат детские пособия раньше времени

Из-за специфики работы банков в новогодние каникулы многие жители республики получат положенные выплаты уже завтра, 25 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба СФР по республике Башкортостан.
Получателям поступят следующие выплаты:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным;
– пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;
– выплата на первого ребенка до трех лет;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
– выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет.
Стоит отметить, что все вышеуказанные пособия выплачиваются в текущем месяце за предыдущий. То есть следующие выплаты за январь 2025 года поступят в начале февраля.
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