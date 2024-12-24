Жители Башкортостана получат детские пособия раньше времени

Об этом сообщает пресс-служба СФР по республике Башкортостан.

Получателям поступят следующие выплаты:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным;

– пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

– выплата на первого ребенка до трех лет;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

– выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет.

Стоит отметить, что все вышеуказанные пособия выплачиваются в текущем месяце за предыдущий. То есть следующие выплаты за январь 2025 года поступят в начале февраля.